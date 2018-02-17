أحبطت وحدة من الجيش النظامي يوم السبت محاولة تسلل مجموعة مسلحة من الأراضي اللبنانية إلى منطقة تلكلخ بريف حمص.

وقالت وكالة سانا أن عناصر من حرس الحدود في الجيش اشتبكوا ظهر اليوم مع مجموعة إرهابية قرب قرية معربو بريف تلكلخ الغربي حاولت التسلل عبر أحد المعابر غير الشرعية على الحدود السورية اللبنانية.

وأشارت سانا إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط محاولة التسلل بعد مقتل أحد أفراد المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى باتجاه الأراضي اللبنانية.

يشار الى ان الجيش النظامي مدعوما بعناصر من حزب الله سيطر على منطقة تلكلخ في عام 2013.