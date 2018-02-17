اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم السبت, ان الجيش التركي استعاد السيطرة على 300 كيلومتر مربع من الفصائل الكردية، في إطار عملية "غصن الزيتون" , والتي بدأت منذ 20 الشهر الماضي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (الاناضول) عن اردوغان قوله, في خطاب شعبي أمام مؤيدي حزبه "العدالة والتنمية" في ولاية "أفيون قره حصار" غربي تركيا، "جنودنا تمكنوا حتى اللحظة من تطهير 300 كيلومتر مربع"، وأضاف "جنودنا يمضون غير آبهين بالجبال والحجار والتلال".

وتشهد منطقة عفرين عمليات عسكرية متواصلة تشنها القوات التركية بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" ضد القوات الكردية وعناصر "قسد" منذ 20 الشهر الماضي.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.