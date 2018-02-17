اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, يوم السبت, ان مفاوضات أستانا وسوتشي حول سوريا, يمكن ان تسهما في تخفيف العنف وتساعدا على حل الازمة السورية عبر لقاءات جنيف.

ونقلت وكالات انباء عن يلدريم قوله, في كلمته في مؤتمر الأمن بميونيخ, إذا رغبتم في أن تعيش كل المجموعات العرقية في سوريا التي لا تشارك في النزاع المسلح في وئام، فيجب علينا الاهتمام بمفاوضات سوتشي وأستانا، التي تركز على وقف إطلاق النار وتخفيف التصعيد".

وشدد على ضرورة مشاركة دول الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى روسيا وإيران وتركيا وبعض "اللاعبين الأساسيين الآخرين" في حل الأزمة السورية من خلال مؤتمر جنيف".

وعقدت مؤخرا عدة جولات من المفاوضات السورية اخرها جولة فيينا والتي عقدت برعاية أممية يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

كما رعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية الشهر الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

من جهة اخرى, اشار يلدريم الى ان " بلاده لا تحارب في سوريا، وإنما تكافح الإرهاب".

وتقوم تركيا بعمليات عسكرية في منطقة عفرين بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" ضد القوات الكردية وعناصر "قسد" منذ 20 الشهر الماضي, مشيرة الى ان عملياتها ستنتهي بمجرد القضاء على التنظيمات الارهابية, لكنها لوحت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.