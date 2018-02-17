نفت تركيا, يوم السبت, استخدامها أسلحة كيماوية خلال العمليات التي تشنها في منطقة عفرين بريف حلب, ضد الفصائل الكردية.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر دبلوماسي تركي, لم تسمه, قوله ان الاتهامات بإصابة ستة مدنيين فيما يشتبه أنه هجوم بالغاز شبيهة ”بالدعاية السوداء“.

واضاف المصدر ”هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة, فتركيا لم تستخدم قط أسلحة كيماوية, ونحن نراعي تماما المدنيين في عملية غصن الزيتون“.

وياتي الرد التركي بعد انباء تواردت عن اصابة 6 أشخاص بحالات اختناق, يوم الجمعة, بعد هجوم بقذائف تحوي مادة كيماوية على قرية المزينة بمحيط مدينة عفرين بريف حلب., في حين اتهمت وسائل اعلام كردية الجيش التركي بالمسؤولية عن ذلك.

وتشهد منطقة عفرين عمليات عسكرية تشنها القوات التركية بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" ضد القوات الكردية وعناصر "قسد" منذ 20 الشهر الماضي.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.