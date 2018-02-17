غرام الذهب يعاود انخفاضه ويسجل 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

حقق سعر الذهب، يوم الخميس، ارتفاعاً جديداً بلغ معه غرام الـ21 سعر 17400 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ13500 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 بـ14915 ليرة للمبيع، وبـ14815 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب عيار 21 وصل يوم الخميس الماضي الى 17600 ليرة للمبيع، و17500 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-02-17 07:54:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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