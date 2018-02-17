أجرى وفد من "هيئة التفاوض" المعارضة, برئاسة نصر الحريري, يوم الجمعة, مباحثات مع عدد من المسؤولين الامميين والغربيين, حول تطورات الملف السورية والوضع الانساني والميداني والتحضيرات الجارية لجولة المفاوضات القادمة.

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وذكرت "هيئة التفاوض" عبر موقعها الالكتروني, ان وفد الهيئة التقى, على هامش أعمال مؤتمر الأمن في ميونخ , الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والمبعوث الدولي ستيفان ديمستورا.

وبحث وفد الهيئة مع دي ميستورا وغوتيريش, بحسب الهيئة, "الأمور الانسانية المتردية ومناطق خفض التصعيد إضافة الى تطورات الملف السوري والتحضيرات الجارية لجولة المفاوضات القادمة والجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي منصف وعادل تحت سقف قرارات الأمم المتحدة ومستجدات تشكيل اللجنة الدستورية التي كُلف بها المبعوث الدولي ".

وأكد الحريري على أن "دفع عملية الحل السياسي واجب أممي لابد من قيام المجتمع الدولي بكل ما يحققه بأسرع وقت ممكن".

من جانبه شدد غوتيرس على ان الامم المتحدة "ستبذل ما بوسعها لإنجاح الجولة القادمة من المفاوضات".

وكان وفد "هيئة التفاوض" المعارض اجرى, يوم الاحد, اجتماعاً مع وفد الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, وتم بحث الملفين الانساني والسياسي بشان سوريا.

كما التقى وفد من "هيئة التفاوض" المعارضة, برئاسة نصر الحريري, يوم الاربعاء الماضي, الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, وتم بحث الشأن السوري و طرق تفعيل العملية السياسية.

من جهة اخرى, عقد وفد الهيئة اجتماعا مع وزيرة خارجية النرويج أينه سوريدا وكبير أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني جون واد بل, على هامش اعمال مؤتمر ميونخ, وتركز النقاش حول "الوضع الإنساني الحرج الذي وصلت إليه معظم المناطق في سوريا كإدلب والغوطة ".

وشرح أعضاء وفد الهيئة "ملابسات تزوير النظام السوري لبيان مؤتمر سوتشي" , كما جرى استعراض مسار المفاوضات في جنيف وترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات.

وعقدت مؤخرا عدة جولات من المفاوضات السورية اخرها جولة فيينا والتي عقدت برعاية أممية يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

كما رعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية الشهر الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.