شهدت عدة محافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة كان أغزرها في مدينة القنيطرة 13,5مم, مع بقاء درجات الحرارة ادنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي.

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وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة, حيث سجلت في ريف دمشق 4 مم بالحرمون و3,5مم في سرغايا و2,5مم بالزبداني و2 مم في مضايا وميسلون 3 مم وقطنا 6 مم والمزة 7,6مم وفي قاسيون 4 مم.

ووصلت كميات الهطول بمدينة القنيطرة إلى 13,5مم وفي حضر 4 مم أما في محافظة درعا فوصلت في درعا المدينة والصنمين إلى 5 مم وأزرع وتل شهاب 1مم.

وفي محافظة الحسكة, سجلت كمية الأمطار الهاطلة في العريشة والمالكية 4 مم وفي أبو قصايب وتل حميس 2 مم وفي تل علو 3 مم.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة باردة ورطبة ويمتد في طبقات الجو كافة.

ويستمر الجو غداً غائماً ماطراً على فترات ودرجات الحرارة حول معدلاتها كما تنشط سرعة الرياح الغربية لتصل إلى 80 كم/ساعة.