بلغ تشيلسي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا بعد تغلّبه 4-0 على ضيفه هال سيتي، من الدرجة الأولى على ملعب "ستامفورد بريدج"، في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي.

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نجح تشيلسي في فرض هيمنته على مباراته، وجاءت أهداف تشيلسي الأربعة في الشوط الأول والتي ضمن بفضلها التواجد في دور الثمانية دون اللجوء إلى مباراة العودة.



ووقّع على رباعية تشيلسي بطل الدوري الممتاز كلّ من البرازيلي ويليان (2 و32) والإسباني بيدرو لاعب برشلونة السابق (27) والوافد الجديد الفرنسي جيرو (42)، علماً أنّ الأخير أسهم في هدفي ويليان أيضاً.



وأضاع هال سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (الدرجة الثانية فعلياً) ركلة جزاء نفذها الأيرلندي ديفيد ميلير (51).



وتنتظر تشيلسي مواجهة صعبة يوم الثلاثاء المقبل أمام ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفي مباراة شهدت عودة الجزائري رياض محرز للاشتراك أساسياً، تمكن النجم العربي من قيادة فريقه ليستر سيتي للفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد عندما صنع هدف المباراة الوحيد والذي وقّع عليه زميله فاردي (66).