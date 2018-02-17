أصبح السويسري روجر فيدرر (36 عاماً وستة أشهر)، أكبر لاعب في تاريخ كرة المضرب يتصدر تصنيف المحترفين، ببلوغه نصف نهائي دورة روتردام الهولندية، بفوزه على الهولندي روبن هازه 4-6، 6-1 و6-1.

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وسينتزع فيدرر لدى صدور التصنيف الجديد الإثنين المقبل الصدارة من الإسباني رافاييل نادال، ويعود للمركز الأول للمرة الأولى منذ عام 2012، ويخلف الأميركي أندريه أغاسي كأكبر لاعب في المركز الأول، علماً أنّ الأخير حقق إنجازه في العام 2003 بعمر 33 عاماً و131 يوماً.



وتصدّر فيدرر تصنيف المحترفين للمرة الأولى في شباط 2004. وكانت المرة الأخيرة التي احتل فيها فيدرر الصدارة 29 تشرين الأول2012. وسبق له أن تصدر التصنيف خلال 302 أسبوعاً (رقم قياسي) في مسيرته، منها 237 أسبوعاً متواصلاً.



وتتوّج هذه العودة مساراً متصاعداً لفيدرر منذ عودته إلى الملاعب مطلع 2017 بعد غياب نحو ستة أشهر بسبب الإصابة.



فالنجم السويسري أحرز منذ كانون الثاني 2017، سلسلة ألقاب بينها ثلاثة في البطولات الكبرى آخرها بطولة أستراليا في كانون الثاني الماضي، وعزز رقمه القياسي في عدد بطولات الغراند سلام (20 لقباً).



وأثار فيدرر بعض القلق الجمعة في الملعب المقفل للدورة الهولندية، لاسيما بعدما خسر المجموعة الأولى في 34 دقيقة أمام هازه (30 عاماً ومصنف 42 عالمياً)، وهي الأولى التي يخسرها خلال هذه الدورة. غير أنّ السويسري عاد بقوة هائلة في المجموعتين الأخيرتين، ولم يتح لمنافسه فرصة التقاط أنفاسه لاسيما على إرساله الذي كسره أكثر من مرة، وأنهى المباراة في 79 دقيقة فقط.



من جهة أخرى، بلغ نصف النهائي أيضاً البلغاري غريغور ديميتروف بفوزه على الروسي أندري روبليف 6-3 و6-4، والبلجيكي دافيد غوفان بسبب انسحاب منافسه في ربع النهائي التشيكي توماس برديتش قبل المباراة.