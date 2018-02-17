عزز الاتحاد صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-0 على المجد في افتتاح الجولة الخامسة عشرة “الثانية إيابا” والتي شهدت أيضا فوز تشرين 1-0 على حطين وتعادل الشرطة مع الطليعة سلبا والوثبة 1-1 مع المحافظة .

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وعلى ملعب رعاية الشباب في حلب استمر الاتحاد بصدارة الدوري بفوزه على المجد بهدفين دون رد سجلهما عبدالله نجار ويوسف أصيل في الدقيقتين 24 و47 ليرفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه الوحدة الذي سيلتقي مع الكرامة السادس على ملعب تشرين بدمشق في ختام هذه الجولة وظل رصيد المجد 18 نقطة في المركز العاشر.



وعلى ملعب الباسل في اللاذقية حقق تشرين فوزا متأخرا على حطين بهدف دون رد من كرة رأسية لمحمود البحر استقرت على يمين المرمى إثر كرة عرضية متقنة رفعها له عمر ريحاوي .



ورفع تشرين رصيده إلى 22 نقطة وتقدم إلى المركز السادس وبقي حطين في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.



وفي مباراة أخرى جرت ضمن هذه الجولة على ملعب الفيحاء بدمشق تعادل فريقا الشرطة والطليعة سلبا ورفع كل منهما رصيده إلى 23 نقطة في المركزين الرابع والخامس على التوالي.



كما تعادل الوثبة والمحافظة في مباراتهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص ليرفع الوثبة رصيده إلى 13 نقطة وبقي في المركز الثاني عشر بينما رفع المحافظة رصيده إلى 12 نقطة وبقي في المركز الثالث عشر.



ويلتقي في ختام هذه الجولة الجيش الثالث برصيد 30 نقطة مع النواعير الثامن بـ 18 نقطة على الملعب البلدي في حماة والجهاد الأخير بـ 5 نقاط مع حرفيي حلب الحادي عشر بـ 18 نقطة على ملعب الفيحاء بدمشق.