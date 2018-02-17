موناكو يسحق ديجون برباعية بيضاء وبحافظ على وصافة الدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

واصل موناكو تشبثه بالوصافة عقب فوزه العريض على ضيفه ديجون (4-0) ضمن افتتاح مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا في معقله "لويس الثاني"، افتتح فريق الإمارة باب التسجيل مبكراً عبر السينغالي كايتا بالدي (13) قبل أن يضيف 3 أهداف سريعة في الشوط الثاني من توقيع البرازيلي فابينيو (69 من ركلة جزاء) والبرتغالي روني لوبيش (87)، والمدافع البولندي كميل غليك (90+2).



بهذا الفوز يستمر موناكو في تأمين مركزه الثاني برصيد 56 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ملاحقه وصاحب المركز الثالث أولمبيك مرسيليا الذي يستضيف بوردو الأحد في إحدى قمم هذه المرحلة، أمّا ديجون فقد تجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر. سيريانيوز 2018-02-17 06:26:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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