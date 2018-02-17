اعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش, يوم الجمعة, ان الأحداث الأخيرة تظهر مدى خطورة وتفاقم الوضع السوري.

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ونقلت وسائل اعلام عن غوتيريش قوله, في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن , "لاحظت أن وجود ميليشيات مقربة من إيران قرب الحدود الإسرائيلية، فضلا عن العلاقة بين طهران وبيروت، سيسمح بتعزيز قدرات حزب الله، الأمر الذي يراه الكثير من الإسرائيليين تهديدا لوجودهم".

وياتي تصريح غوتيريش مشابه لما قاله الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث اعتبر ان التطورات الاخيرة في سوريا "خطيرة", وتهدد تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويأتي ذلك بعد تصعيد عسكري كبير بين إسرائيل من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى وقع السبت الماضي, حيث شن الطيران الإسرائيلي, هجوماً على أهداف عسكرية منها ايرانية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

وقرر الجيش الإسرائيلي, صباح الأحد, تعزيز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، عقب إسقاط الطائرة الاسرائيلية بعد هجمات شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية بسوريا.