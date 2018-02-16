قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، أن "آمال التهدئة في سوريا لم تتحقق"، مشيرا إلى أن "النزاع يشتعل من جديد الآن".

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية, عن غوتيريش ,قوله في مؤتمر ميونخ الـ54 للأمن "فلننظر إلى سوريا، كانت هناك آمال بعملية خفض التصعيد، لكن النزاع في الوقت الراهن يشتعل من جديد، الأمر الذي يعود بأكثر العواقب إثارة للحزن على الوضع الإنساني ".

وتشهد عدة مناطق بسوريا لاسيما محافظة ادلب تصعيد في أعمال القصف, ما أسفر عن سقوط ضحايا, كما ازدادت مؤخرا حدة العمليات العسكرية من قصف ومعارك في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا عمليتها العسكرية, في عفرين شمال غرب سوريا، وقالت إنه من المحتمل أن توسعها إلى منبج، والحدود السورية العراقية، حيث تتواجد قوات مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.

ويدرس مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به السويد يطالب بهدنة في سوريا مدتها 30 يوم من أجل السماح بإدخال المساعدات للمحتاجين.