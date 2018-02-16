لقي عسكريين تركيين اثنين مصرعهما، يوم الجمعة، بتحطم طائرة تدريب في ولاية إزمير غرباً.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت قيادة الأركان التركية في بيان ان "طائرة التدريب سقطت عقب اقلاعها من القاعدة الجوية الثانية بإزمير؛ أثناء إجرائها طلعة جوية تدريبية"، مشيرا الى مقتل طاقم الطائرة المكون من عسكريين اثنين.

ولفت بيان الأركان التركية، الى أن طائرة التدريب العسكرية وهي من طراز (SF-260D)، سقطت على بعد 3 كيلومترات شمال قيادة القاعدة الجوية الثانية بإزمير.

ومن جانبها قالت ولاية إزمير في بيان أن "فرق الإنقاذ بدأت برفع حطام الطائرة التي لا تزال أسباب سقوطها مجهولة."

وأشار البيان أن "سقوط طائرة التدريب جاء بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار قيادة القاعدة الجوية الثانية بإزمير، وحدث في أرض غير مأهولة".

وتكرر في الآونة الأخيرة حوادث سقوط وتحطم طائرات عسكرية تركية، حيث أعلنت السلطات التركية، في 10 شباط الجاري، سقوط طائرة مروحية عسكرية للجيش التركي ومقتل عسكريين اثنين خلال العملية التي تشنها تركيا باسم "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية.

سيريانيوز