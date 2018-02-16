وقعت وزارة الكهرباء اتفاقية مع شركة إيرانية لإنشاء وتنفيذ محطة تحويل كهربائية في منطقة السلمية بمحافظة حماة.

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ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء تصريحاً لوزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، قال فيه "تم الاتفاق بشكل نهائي والتوقيع مع شركة "ترانس بوست" الإيرانية على إنشاء وتنفيذ محطة تحويل كهربائية (230 ـ 66 ـ 20 كيلو فولت) في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماه".

وتابع الوزير، ان "استطاعة المحطة تبلغ 250 ميغا فولت أمبير وبقيمة /5.12/ مليون يورو و500 مليون ليرة سورية على أساس مفتاح باليد بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً تبدأ من تاريخ إعطاء أمر المباشرة".

وبين الوزير خربوطلي ان "الهدف من إنشاء هذه المحطة هو تحسين الواقع الكهربائي في محافظة حماه، وتغذية محطات الضخ بالتوتر 66 ك . ف، وزيادة وثوقية تغذية محطات تحويل 66 / 20 ك . ف القائمة والمستقبلية في منطقة السلمية، منها (على سبيل المثال لا الحصر) محطات تحويل المنطقة الصناعية ومعمل الإطارات وغيرها الكثير من المحطات ".

وكانت وزارة الكهرباء وقعت العام الماضي اتفاقاً مع مع شركة (مبنا) غروب الإيرانية، بلغت قيمته نحو تريليون ليرة سورية.

خطت الحكومة السورية باتجاه تعزيز العلاقات مع وايران في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، داعية إياهم للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة ان لهم الأولوية في تلك المشاريع.

وبلغت خسائر قطاع الكهرباء، بحسب تصريحات وزارة الكهرباء في بداية 2017، وذلك منذ بداية الأزمة أكثر من 800 مليار ليرة.

سيريانيوز