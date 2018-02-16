أدرجت وزارة الداخلية التركية الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلم، على "القائمة الحمراء" ضمن "قائمة الإرهابيين المطلوبين".

وجاء في بيان للوزارة, نشرته وسائل إعلامية, أنها أدرجت، على القائمة نفسها إلى جانب مسلم، زعيم تنظيم "جبهة الخلاص الشعبية في تركيا" معراج أورال، المعروف بقائد ما يسمى بـ "المقاومة السورية في لواء إسكندرون ".

وكانت محكمة تركية أصدرت في تشرين الثاني 2016 ، مذكرة اعتقال بحق 48 قياديا كرديا من "حزب العمال الكردستاني" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري المحظورين في تركيا, من ضمنهم صالح مسلم الذي اعتبر بدوره أن هذا القرار فاقد للمصداقية وهو بمثابة "فرمان سلطاني".

وكانت مصادر في محكمة صلح الجزاء السادسة في العاصمة أنقرة، أوضحت أن الأخيرة أصدرت المذكرة بطلب من النيابة العامة، بسبب تورطهم في تفجير إرهابي استهدف عربات نقل عسكرية في 17 شباط 2016 في أنقرة.

وأضاف البيان أنه تم ادراج فخرية أردال المتهمة باغتيال رجل الأعمال التركي "أوزدمير صابانجي"، في "القائمة الزرقاء ".

وبهذا يرتفع عدد المدرجة أسماؤهم على "قائمة الإرهابيين المطلوبين"، التي تضم 5 قوائم فرعية: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية، إلى 878 شخصا.

وتضم هذه القوائم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل أنقرة بسبب انتمائهم لتنظيمات يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة فتح الله غولن.

ويشار إلى أن السلطات التركية تمنح مكافأة مالية مقدارها 4 ملايين ليرة (نحو مليون و66 ألف دولار)، لمن يقدمون معلومات تساعد في القبض على المطلوبين من القائمة الحمراء.

كما تقدم حكومة تركيا 1.5 مليون ليرة (نحو 400 ألف دولار)، لمن يساعد في القبض على مطلوبي القائمة الزرقاء.

سيريانيوز