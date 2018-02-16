قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، ان واشنطن تسعى لتواجد عسكري دائم في سوريا، عبر تأسيس شبه دولة ترتكز على الأكراد.

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ونشرت (روسيا اليوم) حديثاً للافروف مع "يورونيوز"، إن "القناصة الأمريكيين، والوحدات الخاصة الأخرى موجودة على الأراضي السورية بشكل لا شرعي، ودون تلقي أي دعوة رسمية من دمشق، أو تخويل من مجلس الأمن الدولي التابع بذلك".

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأعربت السلطات السورية مرارا أن تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.

وأضاف لافروف "لا شك في أن للولايات المتحدة استراتيجيا معينة، أعتقد أنها تتلخص في رغبة الإبقاء على عسكريها في سوريا إلى الأبد، كما هو الحال الآن في العراق وأفغانستان، في انتهاك لكافة الوعود التي قطعتها في السابق".

واتهم لافروف الأمريكيين بأنهم "يعملون حاليا على استقطاع جزء كبير من الأراضي السورية عن الوطن الأم، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة أراضي البلد العربي".

وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة تسعى إلى "تشكيل سلطات محلية شبه رسمية، وتجهد في خلق تعليم مستقل عن المركز معتمدة بذلك على الأكراد هناك".

ويأتي اتهام لافروف لواشنطن، عقب تأكيد أمريكي في بيان مشترك مع تركيا، حرصهما الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

سيريانيوز