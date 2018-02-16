أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يوم الجمعة، عن إتاحة الأقساط الشهرية في صالات (السورية للتجارة) للموظفين العاملين في القطاع الحكومي و بقيمة 500 ألف ليرة.

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ونقلت وكالة (سانا ) عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قوله انه "بإمكان الموظفين العاملين بالدولة ممن يتقاضون رواتبهم من المصرفين التجاري والعقاري شراء مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية والألبسة بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية".

وكانت المؤسسة الاستهلاكية قبل عملية الدمج، أتاحت عام 2016 البيع بالتقسيط للمعاملين في الدولة بمبلغ قيمته 300 ألف ليرة، ومدة تقسيط حتى 30 شهراً وبفوائد 7% سنوياً.

واشار الى أن هذه الخطوة المتخذة من قبل الوزارة والمؤسسة السورية للتجارة تأتي ضمن الإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء عن العاملين ذوي الدخل المحدود".

واعتبر الغربي إلى أن "الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات بما يؤءمن احتياجات المواطنين من صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة باقساط تتناسب قيمتها مع دخلهم".

ووفرت السورية للتجارة في الـ2017 تقسيطاً للعاملين في الدولة لمدة 10 أشهر لتأمين القرطاسية والمواد المدرسية من صالاتها، اضافة لعرض تقسيط آخر لتيسير شراء السجاد.

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