شدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله, يوم الجمعة, على أن أمريكا تستغل الأكراد في تنفيذ مخططاتها في المنطقة، وأنها "ستبيعهم في نهاية المطاف في سوق النخاسة".

ونقلت وسائل اعلامية, عن نصر الله ,قوله في كلمة ألقاها في ذكرى "القادة الشهداء" نحن "نعلم أنه في ميزانية البنتاغون، بين 500 إلى 750 مليون دولار تحت عنوان الحماية الكردية".

وأضاف أن "على الأكراد أن يتعظوا من التجارب السابقة، وأن يعوا أن أمريكا تستخدمكم حاليا كأدوات لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، وأنها ستبيعكم في نهاية المطاف في سوق النخاسة".

وخصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مؤخراً 550 مليون دولار من ميزانية العام 2019 لتدريب وتجهيز "قوات سوريا الديمقراطية" وتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, يوم الثلاثاء, تقديم بلاده 200 مليون دولار إضافية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

ودعمت واشنطن الفصائل الكردية لاسيما قوات "قسد" في معاركها وعملياتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا, والتي أسفرت عن استعادة مساحات واسعة من الأراضي.

وأعربت السلطات السورية مرارا أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا بأنه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه تركيا العملية العسكرية "غصن الزيتون" التي بدأت 20 كانون الثاني الماضي, والتي تقول أنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

سيريانيوز