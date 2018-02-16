سقط قتلى وجرحى, يوم الجمعة, جراء قصف على أحياء مدينة جسر الشغور وقرية الناجية وبلدة التمانعة في ريف ادلب.

وأفادت مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن شخصين اثنين لقيا حتفهما و أصيب آخرون من المدنيين جراء قصف مدفعي وصاروخي على أحياء مدينة جسر الشغور في ريف ادلب أثناء تأدية صلاة الجمعة قرابة الساعة العشرة صباحاً.

وقالت المصادر أن فرق الدفاع المدني اتجهت إلى المكان الذي تعرض للقصف وعملت على نقل الجرحى إلى أقرب نقطة طبية لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت أن قصفاً مدفعياً مماثلاً استهدف قرية الناجية الواقعة غربي المدينة، عقب ظهر اليوم، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأشارت إلى أن المقاتلات الحربية شنت عدّة غارات جوية على بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بدمار في الأبنية السكنية والمحال التجارية، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وتصاعدت العمليات العسكرية, عقب تبني "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) إسقاط طائرة روسية يوم السبت في ريف ادلب الجنوبي.

ويشار إلى أن وحدات من الجيش السوري تُنفذ منذ نحو 3 أشهر عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيين أسفرت عن السيطرة على عشرات القرى والبلدات ومطار أبو الظهور العسكري.

كما أن ارتفاع وتيرة الاشتباكات وعمليات القصف التي بدأت مؤخراً بالإضافة إلى سلسلة التفجيرات التي تشهدها عدة مناطق في ادلب أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير جزئي بالأبنية السكنية والممتلكات العامة والخاصة.

سيريانيوز