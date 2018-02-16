عاد أرسنال الإنكليزي بفوز ثمين بثلاثية نظيفة من أرض مضيفه أوسترسندس السويدي، وأكّد ميلان الإيطالي انتعاشته في المباريات الأخيرة، فيما نجح بوروسيا دورتموند الألماني في قلب الطاولة على ضيفه أتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور الـ 32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

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وفي اللقاء الأول، سجل الاسباني ناتشو مونريال 13، والسويدي سوتيريوس باباجيانوبولوس (24 خطأ في مرمى فريقه)، والألماني مسعود أوزيل 58، ثلاثية الفريق اللندني.



وأكّد ميلان الإيطالي انتعاشته في المباريات الأخيرة بعد سلسلة من النكسات المتعاقبة محققاً فوزاً عريضاً على مضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري (3-0).



وتداول على تدوين ثلاثية الفريق اللومباردي قلب هجومه المتألق باتريك كوتروني (45) والسويسري ريكاردو رودريغز (64 من ركلة جزاء) وفابيو بوريني (90).



بهذا الفوز المقنع يخطو ميلان خطوة عملاقة نحو دور الـ 16 (ثمن النهائي) قبل ملاقاة منافسه البلغاري في لقاء العودة الخميس المقبل على أرضية ملعب "سان سيرو".



وبدوره نجح بوروسيا دورتموند الألماني في قلب الطاولة على ضيفه أتالانتا الإيطالي بفضل ثنائية لنجمه الجديد البلجيكي ميتشي باتشواي ليفوز (3-2) .



في معقل "سيغنال إدونا بارك"، افتتح دورتموند باب التسجيل عبر نجمه أندريه شورله (30)، لكنّ أتلانتا تعادل وتقدم في النتيجة (2-1) بفضل ثنائية نجمه جوسيب إيليتشيتش (51 و56)، بيد أنّ صاحب الأرض عاد ليثور ويسجّل هدفين بقدم نجمه البلجيكي الوافد الجديد من تشيلسي الإنكليزي، ميتشي باتشواي (65 و90+1)، كانا كافيين لمنح الانتصار للفريق الأصفر.



ولا تعدّ نتيجة الفوز (3-2) مطمئنة للعريق الألماني لأنّ لقاء العودة سيكون على أرض مضيفه الإيطالي العنيد أتالانتا الخميس المقبل.