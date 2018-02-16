اتلتيكو مدريد يضع قدماً بثمن النهائي وخسارة مفاجأة لنابولي على ملعبه بالدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

وضع أتلتيكو مدريد الإسباني قدماً في الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه 4-1 على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي، في ذهاب دور الـ 32.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتتح فيكتور فيشر التسجيل لكوبنهاغن في الدقيقة 15، لكن أتلتيكو عاد برباعية ساوول نيغيز (21) وكيفن غاميرو (37) وأنطوان غريزمان (71) وفيتولو (77).



وتقام مباراة الإياب في مدريد يوم 22 شباط القادم.



وضمن نفس الدور، تكبّد نابولي الإيطالي صدمة غير متوقعة بخسارته أمام ضيفه لايبزيغ الألماني (1-3) .



وعلى معقله "سان باولو"، وبالرغم من مبادرة أصحاب الأرض بافتتاح باب التسجيل بقدم الجزائري آدم أوناس (52)، تمكّن الفريق الألماني من قلب الأمور لمصلحته بفضل ثنائية لنجمه الدولي تيمو فيرنر (61 و90) وبروما (74).



وعقّد أبناء المدرب ماوريتسيو ساري من مهمتهم في التأهل بهذه الخسارة قبل خوض مباراة العودة في ألمانيا الخميس المقبل. سيريانيوز 2018-02-16 11:11:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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