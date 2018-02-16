منتخب سورية يحل في المركز 75 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اخبار الرياضة شارك

تقدم منتخب سورية لكرة القدم مرتبة واحدة في التصنيف الشهري العالمي للمنتخبات الذي صدر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليصبح في المركز الـ 75 عالمياً والسابع عربياً والتاسع آسيوياً.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبإمكان منتخبنا تحسين تصنيفه أكثر حيث تنتظره مباريات ودية الشهر القادم ضمن أيام الفيفا خلال مشاركته في الدورة الودية الدولية في العراق.



وآسيويا بقيت إيران في المركز الأول ثم استراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والصين واوزبكستان وفلسطين.



وبقي المنتخب الألماني في صدارة التصنيف العالمي بمجموع 1602 نقطة أمام منتخبات البرازيل 1484 نقطة والبرتغال 1358 نقطة والأرجنتين 1348 نقطة. سيريانيوز 2018-02-16 10:44:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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