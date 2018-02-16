أكدت تركيا والولايات المتحدة، يوم الجمعة، رفضهما محاولات التغيير الديموغرافي وفرض الأمر الواقع في سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال الطرفان في بيان مشترك، عقب مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين، "نقف بحزم ضد كافة محاولات التغيير الديموغرافي وفرض الأمر الواقع في سوريا".

وشدد البيان على "التزام تركيا والولايات المتحدة، بوحدة أراضي سوريا والمحافظة على وحدتها الوطنية".

وأشار البيان إلى أن البلدين سيواصلان "التنسيق بشأن تحقيق التحول والاستقرار في سوريا، ويؤكدان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، الأمر الذي يتطلب تحولًا سياسيًا مستدامًا".

وتتشارك أنقرة وواشنطن موقفهما المعارض للنظام السوري، ودعم فصائل معارضة سورية، إلا أنهما تختلفان فيما يتعلق بالقوات الكردية بسوريا، والتي تتلقى دعماً أمريكيا تعارضه انقرة وترى فيه تهديداً لأمنها.

وجدد الطرفان تصميمهما فيما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، من "داعش" والقاعدة" و"حزب العمال الكردستاني" وكافة امتداداتها.

وتعتبر تركيا عضواً في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش"، ويضم نحو 60 دولة، توجه ضرباتها على مواقع التنظيم في كل من سوريا والعراق منذ 2014.

سيريانيوز