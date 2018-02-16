قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الجمعة، إن بلاده تقر بحق تركيا المشروع في تأمين حدودها، داعياً لتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر.

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وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولوج جاويش أوغلو في العاصمة انقرة، ان "واشنطن تقر بحق تركيا المشروع في تأمين حدودها".

ودعا تيلرسون أنقرة للتحلي بضبط النفس في العملية التي تشنها في منطقة عفرين بسوريا وتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر.

وتشن القوات التركية عمليات عسكرية ضد الفصائل الكردية وقوات "قسد" المدعومة امريكيا, منذ 20 الشهر الماضي في منطقة عفرين بريف حلب, رغم معارضة واشنطن لذلك.

كما أكد وزير خارجية أمريكا أن علاقات بلاده مع تركيا "دائمة"، واصفا إياها بـ "الاستراتيجية"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة ستعمل على الوعود المقدمة لتركيا بشأن منبج، وإن ذلك ضمن أولوياتها".

ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انه "سيكون بوسع أنقرة أن تتخذ خطوات مشتركة مع الولايات المتحدة في سوريا بمجرد أن تغادر (وحدات حماية الشعب الكردية) مدينة منبج السورية".

وأضاف جاويش أوغلو أن "زيارة تيلرسون تمثل نقطة حاسمة في مستقبل العلاقات بين البلدين".

وكان مسؤول تركي، كشف في وقت سابق من يوم الجمعة، إن بلاده اقترحت على واشنطن، انسحاب مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" إلى شرق الفرات في سوريا، وأن تتمركز قوات تركية وأمريكية في منطقة منبج.

وتطالب السلطات التركية من الولايات المتحدة الامريكية إنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية وعزلها عن "قوات سوريا الديمقراطية"، فضلا عن مطالبتها تلك القوات بالانسحاب الى شرق الفرات.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون الى تركيا ضمن جولة شرق أوسطية، تشمل كلا من الأردن وتركيا ولبنان والكويت، كان بدأها الأحد الماضي من مصر.

سيريانيوز