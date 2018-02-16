رجح مصدر عسكري اسرائيلي، يوم الجمعة، تدمير نحو نصف الدفاعات الجوية للجيش النظامي، خلال ضربات نفذتها مقاتلات اسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن مصدر عسكري اسرائيلي لم تسمه، قوله "بحسب تقديراتنا الأولية، وأشدد على كلمة "أولية"، حيدنا ما يقارب نصف قوات الدفاع الجوي السورية. وسنعمل على التأكد من صحة هذه التقديرات".

وكان سلاح الجو الإسرائيل استهدف السبت الماضي قاعدة جوية قرب تدمر، فيما قال أنه ردا على اختراق مجاله الجوي من قبل طائرة مسيرة قيل إنها إيرانية .

كما قصفت اسرائيل نحو 12 هدفا عسكرياً معظمها في ريف دمشق، منها بطاريات صواريخ مضادة للجو وغيرها مما اعتبره الإسرائيليون بانها منشآت "الوجود العسكري الإيراني" في سوريا، فيما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من اسقاط مقاتلة اسرائيلية مهاجمة.

وكان رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي تومير بار وصف العمليات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي السبت الماضي، بأنها أكبر مواجهة مع الدفاعات الجوية السورية منذ عام 1982 وتكللت بنجاح كامل، حسب تعبيره.

واستهدف الطيران الاسرائيلي مؤخرا عدة اهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.

سيريانيوز