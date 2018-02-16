عثرت قوات من الجيش النظامي، يوم الجمعة، على مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 30 شخصاً من ضحايا تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف الرقة الغربي.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن أحد القادة الميدانيين، قوله أنه "بناء على معلومات وردت من الأهالي الذين عادوا الى قراهم ومناطقهم بريف الرقة تفيد عن وجود مقبرة جماعية قرب بلدة رمثان بالريف الغربي لمدينة الرقة تم التوجه إلى مكان المقبرة وبالبحث المبدئي تم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي قامت باستخراجها".

واستعاد الجيش النظامي السيطرة على بلدة رمثان في التاسع من تموز الماضي مع عشرات القرى المجاورة بعد طرد "داعش" منها.

ومن جانبه قال أحد رجال الدفاع المدني انه "نتيجة البحث في موقع المقبرة الجماعية تم استخراج جثامين جميع القتلى، وعددهم 34 ، وجرى نقلها إلى المشفى العسكري في حلب لاستكمال الاجراءات القانونية ومحاولة التعرف على أسماء القتلى وتسليم الجثامين لذويهم أصولاً".

وكان الجيش النظامي عثر في أواخر كانون الأول الماضي على مقبرة قرب بلدة الواوري التابعة لناحية دبسي عفنان في ريف الرقة الغربي، وأخرج منها جثامين 115 شخصاً.

وعثرت "قوات سوريا الديمقراطية" في حزيران الماضي على مقبرة جماعية معظمها جثث لنساء وأطفال في حديقة الجامع القديم بمدينة الرقة.

كما تم العثور على مقبرة جماعية لمئات الاشخاص من ضحايا تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), شرقي مدينة الطبقة بريف الرقة, في نيسان الماضي.

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