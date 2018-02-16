كشف مسؤول تركي، يوم الجمعة، إن بلاده اقترحت على واشنطن، انسحاب مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" إلى شرق الفرات في سوريا، وأن تتمركز قوات تركية وأمريكية في منطقة منبج.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول التركي دون ان تسمه، ان "أنقرة قدمت لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اقتراحاً يقضي بأن تنسحب (وحدات حماية الشعب الكردية) وأن تتمركز قوات تركية وأمريكية في منطقة منبج".

وأضاف المسؤول التركي ان "الولايات المتحدة تدرس الاقتراح التركي".

وكانت (رويترز) افادت، نقلا عن مصدر رئاسي تركي إن الرئيس رجب طيب إردوغان نقل أولوياته وتطلعاته بشأن سوريا وقضايا المنطقة الأخرى لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اجتماع يوم الخميس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في وقت سابق اليوم خلال زيارته بيروت إن بلاده ”لم تقدم قط أسلحة ثقيلة“ لوحدات "حماية الشعب الكردية" السورية لذلك ليس هناك ما يتعين عليها سحبه.

وياتي ذلك بالتزامن مطالبة السلطات التركية من الولايات المتحدة الامريكية إنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية وعزلها عن "قوات سوريا الديمقراطية"

وتشن القوات التركية عمليات عسكرية ضد الفصائل الكردية وقوات "قسد" المدعومة امريكيا, منذ 20 الشهر الماضي في منطقة عفرين بريف حلب, رغم معارضة واشنطن لذلك.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي من مصر الأحد الماضي، جولة شرق أوسطية، تشمل كلا من الأردن وتركيا ولبنان والكويت.

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