أفادت وكالة (انترفاكس) نقلاً عن مصدر مطلع في مجلس الأمن، يوم الجمعة، إن السويد والكويت اقترحتا تعديلات على مسودة مشروع قرار لوقف اطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوم، يستثني تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة".

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وبين المصدر ان "التعديلات التي تقدمت بها الدولتان تسمح لقوات الجيش السوري باستهداف مسلحي التنظيمين المتواجدين في إدلب شمالي سوريا، على أن يتم بحث مسودة القرار في مجلس الأمن خلال الأسبوع القادم".

وذكرت الوكالة ان هذا الطرح، حظي بتأييد روسي عبّر عنه مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي أكد التزام بلاده بوقف إطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى أن "الاشتباكات الدائرة هناك تتم بين الجيش النظامي والإرهابيين".

وكانت الكويت والسويد طرحتا على مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بإعلان هدنة لمدة 30 يوما في سوريا بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء حصار الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك في ريف دمشق، وبلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب.

وعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، جلسة حول الأزمة السورية، بحث خلالها التطورات الأخيرة في البلاد، بما فيها تنفيذ قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية ضد قوات موالية للحكومة السورية وكذلك قصف القوات الجوية الإسرائيلية للأهداف العسكرية السورية.

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