طلبت السلطات التركية, يوم الخميس, من الولايات المتحدة الامريكية إنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية وعزلها عن "قوات سوريا الديمقراطية"

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ونقلت وكالات انباء عن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي قوله, في إفادة للصحفيين في بروكسل, بعد الاجتماع مع نظيره الامريكي جيم ماتيس, إنه "فند تصنيف ماتيس لقوات "سوريا الديمقراطية" بأنها تحالف يهيمن عليه العرب, قائلا إن "القوات تخضع بالكامل لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية".

وكان وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس دعا, يوم الاربعاء, نظيره التركي نور الدين جانيكلي للتركيز على محاربة تنظيم"الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا

و تواصل تركيا عملياتها العسكرية ضد الفصائل الكردية وقوات "قسد" المدعومة أمريكيا, في منطقة عفرين بريف حلب, والتي بدات منذ 20 الشهر الماضي.

وعارضت واشنطن العمليات التركية في عفرين باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق, داعية الى التركيز على محاربة "داعش

.وازداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب"، والذي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي, وسبب ذلك توترا شديدا في العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.