اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، يوم الخميس, "حزب الله" اللبناني بإراقة الدماء في سوريا وتهديد الأمن الإقليمي.

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وذكرت وكالة (اسوشييتد برس) الامريكية ان تيلرسون قال, في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري في بيروت, إنّ “انخراط حزب الله في سوريا أدى إلى إراقة الدماء، وتهديد أمن لبنان".

وتقاتل عناصر من "حزب الله" إلى جانب الجيش النظامي ضد مسلحي المعارضة، في ظل دعوات المعارضة السورية وسياسيين لبنانيين معارضين للنظام السوري ودول عدة، "حزب الله" للانسحاب من سوريا, في وقت أكد أمينه العام حسن نصر الله أن عناصر حزبه تقاتل "تكفيريين", و ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك.

وكان تيلرسون دعا في وقت سابق اليوم ايران الى سحب قواتها من الاراضي السورية, في حين ردت ايران ان تواجد قواتها جاء بطلب من الحكومة الشرعية.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي من مصر الأحد الماضي، جولة شرق أوسطية، تشمل كلا من الأردن وتركيا ولبنان والكويت.