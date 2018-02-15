أعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الخميس, أن الاتحاد يستعد لعقد مؤتمر بروكسل الثاني حول التسوية السورية.

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وقالت موغيريني بعد وصولها إلى العاصمة البلغارية صوفيا، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية, "نحن نحضر لمؤتمر بروكسل الثاني حول مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها، وقبل كل شيء من الناحية الإنسانية".

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال صعبا، وأن هدف المؤتمر سيكون جمع الموارد لتقديم المساعدة للسوريين داخل البلاد، واللاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان’ مشيرة الى أنها قد بحثت هذه المبادرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في الكويت، على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق، و أن المؤتمر حول سوريا سيعقد برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

واستضافت بروكسل المؤتمر السابق حول الوضع الإنساني في سوريا في نيسان عام 2017. وتمكن المشاركون في المؤتمر من جمع 6 مليارات يورو لمساعدة السوريين.

يشار إلى أن مؤتمر مانحي سوريا، كان عقد في عام 2016 في العاصمة البريطانية لندن، حيث جمع أكثر من 10مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، من دول عربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.