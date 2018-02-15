سقطت يوم الخميس قذائف على مخيم الوافدين في منطقة حرستا بريف دمشق تسببت باصابة شخص بجروح.

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وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح لـ”سانا” أن المجموعات المسلحة المنتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية أطلقت مساء الخميس 4 قذائف على مخيم الوافدين في منطقة حرستا ما تسبب بإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات”.

وأصيب طفل بجروح أمس جراء اعتداء المجموعات المسلحة بقذيفتين صاروخيتين على حي عش الورور بدمشق.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في ال 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

وتتعرض دمشق ومحيطها بشكل يومي في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة