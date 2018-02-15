قال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يوم الخميس ان "جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساهمت في تعزيز التنسيق بين روسيا والأردن، ما سمح بتهيئة ظروف جيدة جنوبي سوريا".

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واشاد عبدالله الثاني خلال اللقاء مع الرئيس بوتين في موسكو بدور روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في التسوية السلمية للأزمة السورية", مشيرا إلى التقدم الذي تم تحقيقه بفضل الجهود الروسية.

وقال الملك الأردني، مخاطبا الرئيس الروسي: "نثمن أهمية دوركم القيادي والتعاون بين بلدينا من أجل مستقبل أفضل لسوريا"، مضيفا أن جهود بوتين ساهمت في تعزيز التنسيق بين روسيا والأردن، ما سمح بتهيئة ظروف جيدة جنوبي سوريا.

وأعلنت الأردن, في تشرين الثاني الماضي عن التوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن وعمان، على تأسيس منطقة مؤقتة لخفض التوتر جنوبي سوريا، بعد توقيع ممثلي العواصم الثلاث على مذكرة مبادئ بهذا الشأن في المملكة.

وكان قد تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الماضي.

يشار الى ان الجنوب السوري والبادية السورية القريبين من الحدود الأردنية والعراقية، يشهد معارك بين فصائل المعارضة وقوات الجيش النظامي حيث تمكن الأخير من فرض سيطرته على مساحات ومقاطع كبيرة حدودية بين سورية والأردن وكذلك البادية وريف السويداء.