أفادت رويترز نقلا عن مصدر رئاسي تركي إن الرئيس رجب طيب إردوغان نقل أولوياته وتطلعاته بشأن سوريا وقضايا المنطقة الأخرى لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اجتماع يوم الخميس.

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وأضاف المصدر , بحسب الوكالة, أن إردوغان وتيلرسون ناقشا أيضا العراق والتطورات في المنطقة ومكافحة الإرهاب. يأتي الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات في مستهل المحطة التي يُنظر إليها على أنها الأصعب في جولة تيلرسون التي تستغرق خمسة أيام بالمنطقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في وقت سابق اليوم خلال زيارته بيروت إن بلاده ”لم تقدم قط أسلحة ثقيلة“ لوحدات "حماية الشعب الكردية" السورية لذلك ليس هناك ما يتعين عليها سحبه.

وياتي ذلك بالتزامن مطالبة السلطات التركية من الولايات المتحدة الامريكية إنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية وعزلها عن "قوات سوريا الديمقراطية"

وتشن القوات التركية عمليات عسكرية ضد الفصائل الكردية وقوات "قسد" المدعومة امريكيا, منذ 20 الشهر الماضي في منطقة عفرين بريف حلب, رغم معارضة واشنطن لذلك.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي من مصر الأحد الماضي، جولة شرق أوسطية، تشمل كلا من الأردن وتركيا ولبنان والكويت.