انتظر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لعدة دقائق،يوم الخميس، قبل أن يستقبله نظيره اللبناني جبران باسيل في قصر الرئاسة اللبناني.

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وظهر تيلرسون في لقطات تلفزيونية، وهو يجلس في غرفة وبجواره مقعد شاغر لعدة دقائق، قبل أن يدخل باسيل ويصافحه.

ووصفت تقارير تصرف وزير الخارجية اللبناني بأنه خروج عن العرف الديبلوماسي.

وبحسب التقارير، فقد وصل تيلرسون إلى القصر الرئاسي في بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، قبل موعده بعشر دقائق.

ويزور تيلرسون لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة شرق أوسطية بدأها من مصر، وتشمل كل من الأردن وتركيا ولبنان والكويت.