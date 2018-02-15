بحث الجانبان الروسي والكازاخستاني، يوم الخميس، تحضيرات عقد الجولة التاسعة من محادثات استانا بشأن سوريا.

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ونشرت وكالة (سانا) الرسمية بياناً لسفارة كازخستان في موسكو، جاء فيه ان سفير كازاخستان لدى روسيا إيمانغالي تاسماغامبيتوف بحث مع سفير روسيا في أستانا ألكسي بورودافكين التحضير للجولة التاسعة من اجتماع أستانا حول سوريا والتي ستجري بعد اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا الشهر المقبل.

وذكرت السفارة في بيانها أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الرئيسية للتعاون الثنائي بشأن الفعاليات التي ستقام في كازاخستان هذا العام.

وكان وزير خارجية كازاخستان قال قبل يومين، إن لقاء لوزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا سيعقد في أستانا شهر آذار المقبل، مشيرا الى أن جولة المفاوضات السورية تبدأ بعد لقاء وزراء الدول الضامنة.

وكانت العاصمة الكازاخية استانا استضافت ثمانية اجتماعات حول سوريا، كان آخرها في الـ21 والـ22 من شهر كانون الأول الماضي، وانتهت الجولة ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.

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