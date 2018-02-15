عثرت السلطات التركية، يوم الأربعاء، على جثتين ، أحدهما لامرأة سورية، كانت مرمية تحت أحد الجسور في مدينة اسطنبول.

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وقالت وسائل إعلام تركية، أن المرأة المتوفية تبلغ من العمر 35 عاماً وهي حامل، بينما تعود الجثة الثانية لرجل لم يتم الكشف عن جنسيته.

وأوضحت وسائل الإعلام ان الشرطة التركية تلقت بلاغاً عن تواجد جثة رجل مرمية في منطقة أرناؤوط كوي بإسطنبول، وحينما وصلت الشرطة فوجئت بوجود جثة ثانية بنفس المكان.

وكانت امرأة سورية وابنتها لقيتا حتفهم بعد تعرضهما للذبح ب 70 طعنة داخل منزلهما في مدينة مرسين جنوب تركيا.

وكانت حادثة مشابهة وقعت في تموز 2017، حيث قتلت امرأة سورية حامل في شهرها السابع ورضيعها الذي يبلغ من العمر 10 أشهر، في منطقة غابات بولاية ساكاريا، حيث قُتلت المرأة بواسطة ضربات على رأسها بالحجارة بعد تعرضها للاغتصاب.

وسبق أن لقي عدد من السوريين حتفهم في تركيا جراء تعرضهم لأعمال عنف , حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا مليونين و957 ألفًا، و454، بحسب أرقام المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.

سيريانيوز