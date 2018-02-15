تواصلت, يوم الخميس, العمليات العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب, مما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين, فيما اعلنت هيئة الاركان التركية عن حصيلة قتلى "الارهابيين"

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وأكّدت الأركان التركية، في بيان، نشرته وكالة (الاناضول), أن قوات "غصن الزيتون" تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من تحييد 43 إرهابيًا من تنظيمي "بي كا كا/ ب ي د" و"داعش".

واشارت الى ان إجمالي عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم بلغ " 1528 منذ انطلاق العملية العسكرية المتواصلة في عفرين بنجاح وفق المخطط، بغطاء جوي وبري".

من جهتها, ذكرت قناة (تي ار تي) ان القوات المسلحة التركية و"الجيش الحر" حررا قرية "ديوان فوقاني" في عفرين من "ب ي د/ بي كا كا" ضمن عملية "غصن الزيتون"

من جهتها, تحدثت وسائل اعلام كردية عن مقتل مدني جراء قصف من الجيش التركي على مقاطعة عفرين, كما اصيب 2 بجروح اثر قصف تركي على ناحية بلبلة.

واضافت المصادر ان الجيش التركي استهدف مركز مدينة جندريسه, وسط معارك في محيط قرية ديوا التابعة لمنطقة جندريسه وقرية جقلا التابعة لناحية شيه بعفرين

بدورها, أفادت مصادر أهلية لـ (سانا) بأن "قوات النظام التركي قصفت قرية شرقان بناحية بلبل في منطقة عفرين ما تسبب باصابة رجل 80عاما وامراة 70 عاما ".

وأشارت المصادر إلى "الحاق دمار كبير بالمنازل والبنى التحتية واحد الجوامع جراء القصف العنيف بمختلف انواع الاسلحة من قبل قوات النظام التركي لقرى قسطل مقداد ومحيط قرية بركشة والأكتع والخليل في منطقة عفرين".

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.