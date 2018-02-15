غرام الذهب يرتفع ويسجل 17600 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

حقق سعر الذهب، يوم الخميس، ارتفاعاً جديداً بلغ معه غرام الـ21 سعر 17600 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 بـ17600 ليرة للمبيع، وبـ17500 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 بـ15085 ليرة للمبيع، وبـ14985 ليرة للشراء. وكان غرام الذهب من عيار 21 قيراط استقر يوم الأربعاء عند سعر 15400 ليرة . سيريانيوز

2018-02-15 08:25:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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