دعا وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس, يوم الاربعاء, نظيره التركي نور الدين جانيكلي للتركيز على محاربة تنظيم"الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا

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وذكر البنتاغون في بيان نشرته وسائل اعلام ان ماتيس دعا إلى "تجديد التركيز على حملة مكافحة داعش ومنع عودة ظهوره بأي شكل من الأشكال في سوريا".

وكان ماتيس اكد يوم الاثنين الماضي على مواصلة محاربة "داعش" في سوريا.

وياتي ذلك في تواصل تركيا عملياتها العسكرية ضد الفصائل الكردية وقوات "قسد" المدعومة أمريكيا, في منطقة عفرين بريف حلب, والتي بدات منذ 20 الشهر الماضي.

وعارضت واشنطن العمليات التركية في عفرين باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق, داعية الى التركيز على محاربة "داعش

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وازداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب"، والذي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي, وسبب ذلك توترا شديدا في العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.