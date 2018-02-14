ليفربول يمطر شباك بورتو بخماسية نظيفة بعقر داره ويضع قدماً بربع نهائي الأبطال اخبار الرياضة شارك

تخطى ليفربول الإنكليزي مستضيفه بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في أمسية تألق فيها السنغالي ساديو ماني فسجل الهاتريك لفريقه.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم زينها ماني الذي وقع على الهاتريك في الدقائق 25، 53 و85، إضافة للنجم المصري محمد صلاح 29، والبرازيلي 69.



وشكل الثلاثي الهجومي (ماني، فيرمينو وصلاح) قوة ضاربة في الخطوط الأمامية لليفربول والتي وضعت الفريق بوضعية مريحة للغاية في مباراة الإياب.



ووضع ليفربول، قدماً في الدور ربع النهائي، بهذا الفوز الساحق، حيث أصبح الفريق البرتغالي، بحاجة إلى تحقيق ريمونتادا أشبه بمعجزة كروية، بالفوز بفارق 6 أهداف على ملعب الأنفيلد. سيريانيوز 2018-02-14 20:06:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق