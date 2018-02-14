قالت وسائل إعلام امريكية يوم الأربعاء إن 3 أشخاص أصيبوا بالرصاص قرب مقر وكالة الأمن القومي الامريكية في ماريلاند وتم إلقاء القبض على شخص, كما سقط جرحى باطلاق نار على ولاية فلوريدا.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم البيت الأبيض قولها إنه "تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالواقعة".

وذكرت إدارة الحرائق والشرطة على تويتر في وقت سابق أنهما يتعاملان مع ما يحتمل أن يكون واقعة إطلاق نار خارج مقر الوكالة في فورت ميد.

ووفقا لصفحة مكتب الشؤون العامة في فورت ميد على تويتر أُغلق الطريق السريع القريب من مكان الواقعة بسبب تحقيقات الشرطة.

ولقي عدد من الاشخاص حتفهم، يوم الأحد الماضي، بإطلاق نار في ولاية كنتاكي شمال الولايات المتحدة , كما سقط ضحايا بحادثة تحطم هيليكوبتر في ولاية أريزونا الامريكية.

وفي حادثة مشابهة, ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن 20 شخصًا أصيبوا جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" المحلية عن مكتب مديرية الشرطة في مقاطعة "بروارد" بفلوريدا أن الشرطة المحلية تستجيب لتقارير عن إطلاق نار في ثانوية "مارجوري دوغلاس" بمدينة باركلاند الواقعة في المقاطعة المذكورة.

ويأتي الهجوم بعد نحو شهر من واقعة إطلاق نار في مدرسة ثانوية في بينتون بكنتاكي، حيث قتل طالب اثنين من زملائه، وأصاب 18 آخرين وهو محتجز حاليا.

ويشار إلى أنه سبق وتعرضت عدة ولايات أمريكية لعدة حوادث عنيفة منها إطلاق نار اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.