دخلت طائرات استطلاع إسرائيلية, يوم الاربعاء, الأجواء السورية فوق القنيطرة, حيث اعلن النظام ان دفاعاته الجوية اجبرها على المغادرة.

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وذكرت وكالة (سانا) بأن "طائرات استطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء السورية فوق القنيطرة بالمنطقة الجنوبية فتصدت لها وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري وأجبرتها على مغادرة الأجواء فوراً".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على هذا النبأ من قبل الجانب الإسرائيلي.

وهددت السلطات السورية في وقت سابق اسرائيل "بمفاجات اكثر" بعد حادثة الهجمات التي شنها الطيران الاسرائيلي على سوريا السبت الماضي.

ويأتي هذا الحادث بعد تصعيد عسكري كبير بين إسرائيل من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى وقع السبت الماضي, حيث شن الطيران الإسرائيلي, هجوماً على أهداف عسكرية منها ايرانية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

وقرر الجيش الإسرائيلي, صباح الأحد, تعزيز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، عقب إسقاط الطائرة الاسرائيلية بعد هجمات شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية بسوريا.

واستهدف الطيران الاسرائيلي مؤخرا عدة اهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.