ريال مدريد يسقط باريس سان جيرمان بثلاثية مثيرة ويشعل لقاء الإياب بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

حقق ريال مدريد حامل اللقب فوزاً مثيراً 3-1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاءت ثلاثية ريال مدريد عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو (45 من ركلة جزاء) و83، ومارسيلو 86، فيما جاء هدف باريس سان جيرمان عبر أدريان رابيو في الدقيقة 33.



وفي الدقيقة 33 استغل كيليان مبابي سرعته في الجانب الأيمن، وأرسل كرة عرضية فشل ناتشو في إخراجها، لتصل لأدريان رابيو الذي وضعها بسهولة داخل المرمى وأعلن عن هدف التقدم للضيوف.



وقبل نهاية الشوط الأول استطاع توني كروس أن يحصل على ضربة جزاء، إثر تدخل الأرجنتيني لو سيلسو عليه داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم جيانلوكا روكي دون تردد ويتولى كريستيانو رونالدو مهمة إيداعها المرمى ليعدل النتيجة للميرنجي.



ونجح البديل لإسباني أسينسيو من تمرير كرة داخل منطقة الجزاء فشل دفاع باريس في التعامل معها، لتصل لكريستيانو رونالدو الذي أسكنها الشباك ووضع فريقه في المقدمة.



انفجر أسينسيو في وجه لاعبي باريس سان جيرمان، ومن كرته الثانية في المباراة استطاع إرسال عرضية جديدة لمارسيلو الذي أدرك الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.



مباراة الإياب سيحتضنها ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم 6 آذار القادم. سيريانيوز 2018-02-14 20:14:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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