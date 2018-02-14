حذر مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر, يوم الاربعاء, من مخاطر تصاعد الصراع في سوريا وخروجه عن نطاق السيطرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال المندوب الفرنسي, في تصريحات للصحفيين, "نحن أمام مخاطر هائلة لتوسع الصراع الجاري في سوريا، وخروجه عن نطاق السيطرة، ما يلقي مسؤولية أخلاقية على كاهل مجلس الأمن الدولي للتحرك".

واضاف المندوب "لدينا الآن مشروع قرار نأمل أنه كلما أسرعنا في اعتماده في مجلس الأمن كلما كان ذلك أفضل كثيرا".

وقدمت السويد مشروع قرار لمجلس الامن بشان الهدنة في سوريا مدتها 30 يوم للسماح بإيصال المساعدات الانسانية للمحتاجين

وشدد المندوب الفرنسي على أن "فرنسا تساند مقترحات المبعوث الأممي بشأن تشكيل لجنة لإعداد الدستور في سوريا".

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله في 30 كانون الثاني الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الأممي إلى سوريا أن اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.