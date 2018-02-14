عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاربعاء, ارتفاعه, حيث وصل الى 463 ليرة سورية ..

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 466 ليرة للمبيع، و 463 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل يوم الاثنين الماضي إلى 465 ليرة للمبيع، و 461 ليرة للشراء.