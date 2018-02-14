بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، باتصال هاتفي يوم الأربعاء، ملفات إقليمية بينها الوضع في سوريا.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان الطرفين تبادلا الآراء حول "أبرز نقاط الأجندة الإقليمية، مع التركيز على الملف السوري وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكان شكري أكد في كانون الثاني الماضي استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة سوريا ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في حزيران الماضي، أن القاهرة ستبدأ حراكاً سياسياً مكثفاً يقوده وزير الخارجية سامح شكري يهدف إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، بالإضافة إلى الأزمة الليبية.

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