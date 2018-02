"هواوي" متهمة بدفع المستخدمين لكتابة تقييمات وهمية عن هاتف Mate 10 علوم وتكنولوجيا شارك

واجهت شركة "هواوي" اتهامات بالتأثير على أشخاص لدفعهم لكتابة تقييمات وهمية عن هاتف Mate 10 برو قبل طرحه في أسواق الولايات المتحدة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقال موقع 9to5Google إن هواوي قد قامت بتوجيه والتأثير على أشخاص لكتابة تقييمات وهمية عن هاتف Mate 10 برو على موقع Best Buy، على الرغم من أن الهاتف لم يتم إطلاقه بعد في الولايات المتحدة. وكانت هواوي قد تمكنت من مشاركة Verizon وAT&T لتقديم هاتفها الرائد للمستهلكين في الولايات المتحدة؛ لكن الشركتين قامتا بإلغاء خطط بيع هواتف هواوي في الولايات المتحدة تماما# بسبب المخاوف السياسية المتزايدة التي تدعي أن الهواتف الصينية قد تشكل تهديد أمني، وهو الأمر الذي سبب أزمة لهواوي، حيث من الصعب بيع هاتف غير معروف نسبياً في سوق تنافسية للغاية دون مساعدة من شركات الاتصالات، ويبدو أن الحل كان من خلال تعيين أشخاص لكتابة تعليقات وهمية. وكان من المفترض أن يتم تقديم هاتف هواوي Mate 10 برو في سوق الولايات المتحدة، على أساس أنه يحتوي على كل المواصفات الرائدة التي قد ترغب في وجودها في هاتف أندرويد رائد مثل شاشة AMOLED كبيرة، كاميرا مزدوجة، معالج ثماني النواة، ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت، بطارية كبيرة ومقاومة للماء. ومن جانبه، قال المتحدث باسم شركة "هواوي" أن هناك حملتين مختلفتين في نفس الوقت، واحدة تم تصميمها للحصول على المزيد من المستخدمين للاشتراك في البرنامج التجريبي، والأخرى كانت للحصول على ردود الفعل حول الهاتف من المستخدمين الذين يقومون بتجربة الهاتف على قنوات المبيعات. ووفقًا للشركة فقد حدث سوء اتصال داخلي، وقام مدير التواصل الاجتماعي بالخطأ بتوجيه الجميع في مجموعة فيسبوك بترك تقييم على موقع Best Buy. وتملك الشركة مجموعة خاصة على فيسبوك تضم 60 ألف عضو، وفي 31 كانون الثاني الماضي عقدت مسابقة على موقع Best Buy طلبت من الناس شرح لماذا يرغبون في امتلاك هاتف Mate 10 برو للحصول على فرصة لاختبار الجهاز. المنشور لا يُوجه المستخدمين لكتابة تعليقات للتقييم، لكن عند فتح الموقع فستجد أن معظم التعليقات البالغ عددها 108 هي مجرد تقييمات، وتم نشر أغلبها بعد 31 كانون الثاني، وتصف التعليقات بالتفصيل كيف أن هذا الهاتف هو أفضل هاتف في السوق. وحصل الهاتف على تقييم ممتاز 4.8 نتيجة 71 تقييم. سيريانيوز

2018-02-14 11:41:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق