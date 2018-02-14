أكدت شركة "ال جي"، عزمها تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لهاتفها الرائد LG V30، من خلال التكامل مع الكاميرا والمساعد الصوتي الذكي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، أنها ستعزز من "قدرات الذكاء الاصطناعي في الهاتف وذلك من خلال التكامل مع الكاميرا والمساعد الصوتي الذكي غوغل اسستنت" .

وتقول "ال جي" انها قامت بتحليل أكثر من 100 مليون صورة بالتعاون مع احد الشركاء وذلك لتطوير خوارزميات التعرف على الصور.

وبالنسبة للكاميرا، فستحصل على ميزة شبيهة بما هو موجود في هواتف هواوي ميت 10، حيث ستتعرف على ما تقوم بتصويره مسبقاً، لتقوم الكاميرا بضبط الإعدادات تلقائياً لتصوير حيوان اليف او فواكه او زهور وغيرها من الاشياء .

وعن المساعد الصوتي، فقط اضافت إل جي 9 اوامر صوتية حصرية مخصصة للكاميرا عن طريق "غوغل اسستنت" ليصبح مجموع الاوامر الصوتية التي تدعمها الكاميرا 32 أمر صوتي.

سيريانيوز